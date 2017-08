O Mauaense venceu neste sábado (26/08) o Osasco por 1 a 0 e está firme no sonho pelo acesso no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A partida ocorreu no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, pelo confronto de ida das quartas de final da competição.

Com a vitória, o Mauaense jogará por um simples empate no jogo de volta para ficar com a classificação às semifinal. Já o Osasco precisará vencer por pelo menos um gol de diferença. Vitória por 1 a 0 do Osasco levará o confronto para as cobranças de pênalti. Lembrando que apenas os finalistas ficarão com o acesso à Série A3 de 2018.

O jogo de volta está marcado para a próxima sexta-feira, dia 1.º de setembro, às 19 horas, no Estádio José Liberatti, em Osasco. A partida ficou paralisada por quase 13 minutos, uma vez que os policiais militares que estavam no estádio precisaram sair para verificar uma ocorrência.