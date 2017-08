Consórcio lança 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior no ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reunirá nesta terça-feira (29), às 15h, na sede da entidade regional, os prefeitos da região e os secretários de Esporte de São Paulo e do Grande ABC para a assinatura do protocolo de intenções visando à realização da 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em cinco cidades do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. O ineditismo da iniciativa se deve ao fato de ser a primeira vez que esse modelo de região-sede será utilizada pelos organizadores.

A iniciativa de sediar essa edição dos Jogos Abertos do Interior no Grande ABC partiu do presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que levou a sugestão à Assembleia Geral e que acabou sendo aprovada pelos consorciados. No último dia 16, Morando, o prefeito José Auricchio Júnior, de São Caetano, e o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, estiveram em audiência com o secretário Estadual de Esportes, Paulo Gustavo Maiurino, para oficializar a intenção das cinco cidades da região em dividir a responsabilidade por sediarem o maior evento poliesportivo do Estado. Criados em 1936, os Jogos Abertos do Interior recebem aproximadamente 15 mil competidores, provenientes de mais de 200 cidades.

Na ocasião, Morando disse que a proposta do Consórcio é explorar as melhores estruturas esportivas da região nos Jogos Abertos, diluindo os custos envolvidos para organizar a competição. “Estamos buscando essa integração porque muitas cidades acabam emprestando algum próprio esportivo. Temos o entendimento de que a melhor solução é fazer esse evento regionalmente”, disse Morando.

Maiurino destacou o interesse a e união da região para sediar os Jogos. “A possibilidade de sediar os Jogos Abertos conjuntamente é muito interessante. A qualidade dos equipamentos esportivos e toda infraestrutura da região do ABC permitem, certamente, que o evento seja realizado tranquilamente”, afirmou o secretário estadual.

Organizados pelo governo do Estado, os Jogos Abertos do Interior, também conhecidos como Olimpíada Caipira, acontecem entre os dias 15 e 25 de novembro. Em 2016, o evento foi sediado em São Bernardo, sendo que a primeira divisão culminou na vitória da cidade-sede.

Serviço:

Lançamento do Protocolo de Intenções para a realização dos 81º Jogos Abertos do Interior

Dia 29 de agosto, terça-feira, às 15h

Local: Consórcio Intermunicipal ABC

av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André.