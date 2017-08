Roberto Moreira é reeleito presidente do SEHAL

Reeleito com chapa única para o mandato 2017/2022, o presidente do SEHAL (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Roberto Moreira, realizou a primeira reunião da nova diretoria na noite de quinta-feira (24/08), na sede da entidade, em Santo André.

O SEHAL, que representa cerca de 12 mil estabelecimentos na região, tem como slogan ‘Orgulho de ser Grande ABC’, filosofia que vai ser mantida na atual gestão. “Estar à frente de um sindicato como este é um desafio, mas sobretudo, uma grande satisfação atuar para o desenvolvimento desta categoria, especialmente pequenos estabelecimentos, que são os grandes empregadores de mão de obra”, disse o presidente Roberto Moreira.

Entre as metas da atual gestão para os próximos cinco anos está o trabalho de aproximação, formação e qualificação para os associados e fortalecimento da entidade como instituição sindical. “Vivemos uma época crítica da economia brasileira, mas também um momento de fazer história, a diferença, mostrar resultados e conquistar mais associados”, acrescenta Moreira.

Moreira assumiu a primeira gestão em outubro de 2013, após 15 anos da diretoria anterior, que tinha como presidente Wilson Bianchi. Juntamente com Roberto, foram eleitos os seguintes diretores:

Angelin Nini Demarchi – Restaurante Florestal dos Demarchi

Antonio Carlos Gomes – Comidaria Santo Hélio

Carlos Alberto Saraiva de Almeida – Restaurante Ditian- Culinária Japonesa

Francisco Montiani Martins – Bar e Restaurante Old Town

Jair Francisco Baroni – Jair Francisco Baroni

Leandro Albanese – Motel Fetiche

ligia Ceregatti Arruda Ribeiro – Pizzaria Mamma Mia

Nelson Morassi – Restaurante São Francisco

Roberto Schneider – Habib’s

Vagner Netto – Pilão Mineiro Restaurante

Vitorio Carlos Otozato – Quituteria Divina Gula

Wilson Aparecido Bianchi – Pratic Refeições, Polpas & Congelados

Delegados federativos:

Selma Denize Lima Tonelotto – Divina Pizzeria

João Manoel Pinto Neto – Impacto Buffet