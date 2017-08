Torre Negra, Bingo e Na Mira do Atirador estão no cinema

A série de livros de Stephen King virou filme e chegou ao cinema nesta quinta-feira (24). A Torre Negra, dirigido por Nikolaj Arcel (Departamento Q: O Ausente), tem Ron Howard, Akiva Goldsman e Brian Grazer, trio conhecido por Uma Mente Brilhante e O Código Da Vinci, na produção e roteiro do longa.

Roland, o Pistoleiro de A Torre Negra, teve sua história adaptada para os quadrinhos da Marvel em 2007, e agora é realidade nas ações de Idris Elba (Star Trek: Sem Fronteiras e Thor: Ragnarok). Tom Taylor (série The Last Kingdom) também aparece na história como Jake Chambers, e Matthew McConaughey (Interestelar) como Walter Padick, o Homem de Preto.

Na trama, o Pistoleiro Roland Deschain busca uma lendária Torre Negra, um prédio mágico prestes a desaparecer, quando conhece o menino Jake, que tem sonhos sobre sua existência. Em uma passagem entre tempos e mundos diferentes, a dupla se junta para perseguir o poderoso Homem de Preto, que maquina um esquema para destruir a Terra e o mundo de Deschain. O filme tem apenas uma hora e meia de duração e a explicação do diretor explica que esse é apenas uma introdução ao mundo e aos personagens. Classificação: 12 anos

Bingo – O Rei das Manhãs

Outra novidade é Bingo – O Rei das Manhãs. Dirigido por Daniel Rezende e com Vladimir Brichta, Leandra Leal e Augusto Madeira no elenco, o filme é inspirado na vida de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal de tevê dos anos 1980. No drama, o ator, que alcançou a fama graças ao personagem, jamais foi reconhecido pelo público por sempre estar fantasiado. Com a frustração, Barreto se envolve com drogas. Classificação 16 anos.

Na Mira do Atirador

Entrou em cartaz Na Mira do Atirador, dirigido por Doug Liman (A Identidade Bourne e Sr. e Sra. Smith). Em 2007, no campo de batalha iraquiano, dois sargentos americanos, Matthews (John Cena) e Isaac (Aaron Taylor-Johnson, de Godzilla), descobrem que estão na mira de um atirador e precisam sobreviver com estratégias de guerra. Os aliados são as armas em uma atmosfera de dor. 14 anos. (Colaborou Raíssa Ribeiro)