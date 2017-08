Começa nesta sexta-feira (25) a 36ª edição da Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Situada em Holambra, a 129 quilômetros da Capital, a festa celebra a chegada da primavera (22 de setembro) com chuva de pétalas, danças típicas, gastronomia requintada e muito da cultura holandesa tradicional na cidade.

A festa, que vai até 24 de setembro e é uma das mais esperadas no Estado, é uma oportunidade para se conectar à natureza e acompanhar as tendências do mercado de flores e paisagismo.

Ao estilo de parques temáticos, carros alegóricos recheados de flores e plantas desfilam pela Expo todos os dias, às 16h. Os visitantes percorrem atrás da fanfarra para o grand finale do dia: a chuva de pétalas. O espetáculo acontece pontualmente às 16h30, quando 150 quilos de pétalas de botões de rosas são jogados ao vento. A tradição da festa diz que aquele que pegar uma pétala no ar tem todos os seus desejos realizados.

Durante a Expoflora, os turistas podem percorrer pelos campos floridos e pontos turísticos de Holambra. O embarque é feito no próprio Centro da cidade, de onde os visitantes saem para conhecer a história do município e uma fazenda produtora de plantas e flores. Apesar de ser ofertada no mesmo recinto da festa, a organização do evento não recomenda que o passeio pela cidade seja feito no mesmo dia da visita à Expoflora, já que tornaria o passeio acelerado.

Outra atração na celebração das flores são as danças típicas. Cerca de 300 jovens entre 9 e 18 anos apresentam coreografias inspiradas na natureza, profissões, colheitas e até na história do povo holandês, representadas em marchas, valsas, xotes e mazurcas. A apresentação também tem horário – todos os dias, às 14h30.

É claro que a culinária neerdelense não poderia ficar de fora da maior festa da cidade. A gastronomia dos Países Baixos, como o pannekoek (panquecas), eisben (joelho de porco), batata holandesa, peixe frito e os stamppot’s (purês de batata ou cenoura com salsichão ou carne) já estão nas casas da cidade. A novidade no setor são as bolachas em forma de pétalas de rosas vendidas em potes. Os petiscos saborizados com frutas vermelhas, limão siciliano e laranja foram uma criação da Casa Bela Restaurante na última edição da feira.

Onde ficar

Entre as recomendações de estadias próximas à ExpoFlora está o Top Centrum Hotel, onde a hospedagem para dois adultos sai por R$ 369 com café da manhã incluído. O Holambra Garden Hotel também é bem avaliado por turistas pela localização favorecida. Para hospedagem em um fim de semana em setembro, a diária sai por R$ 340 para dois adultos com café da manhã.

Como chegar

De carro pela rodovia dos Bandeirantes, siga até Campinas. Ao chegar no entroncamento com a rodovia Anhanguera (km 103), entre na rodovia D. Pedro I e siga até o km 134 (na placa está saída 134), onde entrará na SP-340, sentido Mogi Mirim.

Pela Anhanguera, siga viagem até o km 86 (na placa como saída 86) até indicar Mogi Mirim. Na rodovia SP-3470 (que liga Campinas a Mogi Mirim) haverá placas e indicação à Holambra. (Colaborou Raíssa Ribeiro)