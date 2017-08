A construtora e incorporadora MBigucci enviou à ONU (Organização das Nações Unidas) seu Relatório de Sustentabilidade – 2017 (ano base 2016). Além de uma apresentação detalhada da empresa, com gráficos comparativos, dados e fotos, a publicação comunica o progresso das ações da construtora com base também nos 10 princípios estabelecidos pelo Pacto Global, focados nos direitos humanos, relações do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção.

A MBigucci foi uma das primeiras construtoras do Brasil a aderir ao Pacto Global, em 2008, e desde então elabora e apresenta anualmente seu Relatório de Sustentabilidade à ONU. “É um grande orgulho participarmos do Pacto Global da ONU e mais ainda conquistarmos a qualificação avançada das nossas ações. Apesar da grave crise econômica e política do Brasil, que atingiu em cheio nosso setor, não podemos parar”, destaca a diretora, Roberta Bigucci.

Entre os assuntos detalhados no relatório da MBigucci estão: metas para redução de água, energia e resíduos de obra; destinação de entulho para reciclagem; procedimentos criteriosos para fornecedores; ações de responsabilidade social junto aos colaboradores e à comunidade entre outros.

O Pacto Global é um importante movimento mundial criado pela ONU, em 2000, com objetivo de mobilizar empresas e instituições de diversos setores para que incluam em suas gestões corporativas princípios nas áreas de direitos humanos, relações do trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção.