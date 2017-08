Após perder gata, Tatá Werneck adota mais um cachorro

Nesta terça-feira (22/08), Tatá Werneck mostrou seu novo amigo de quatro patas aos fãs. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora contou que adotou um cachorro. “Meu novo filho! Doida pra chegar e te dar todo o amor que você não recebeu, para cuidar de todas as feridas que pessoas maldosas fizeram com você. Juntos seremos muito felizes!”, escreveu Tatá na legenda da foto do cãozinho.

Tatá ainda agradeceu a ONG de defesa dos animais Ampara Animal. “Obrigada por todo cuidado que tem com os bichos que (não consigo entender) algumas pessoas não têm capacidade de ter”, completou. No início do mês, a apresentadora anunciou que uma de suas gatas – ela tem 12 – havia morrido. Pretinha tinha 15 anos. Além dos gatos, Tatá ainda tem mais dois cachorros.