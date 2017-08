Na manhã desta terça-feira (22/08), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, fez vistoria na Estrada dos Alvarengas, próximo à entrada do Jardim das Orquídeas, para confirmar plano de mudanças viárias, que visa minimizar os problemas de congestionamento da região. De imediato, o chefe do Executivo anunciou alargamento do trecho que liga do acesso da Estrada Poney Clube, sentido Estrada dos Alvarengas.

Esta etapa do plano viário está sob responsabilidade da Secretaria de Transportes e teve início nesta quarta-feira (23/08). O trecho, onde será executado a obra, foi atendido após diálogo direto com moradores locais. “O mais correto seria criar um grande trevo, porém não temos verbas, no momento. Mas nem por isso vamos deixar de buscar melhorias para a região que não aguenta mais passar por isto todos os dias. Por etapas, tudo será sanado o mais breve possível”, afirmou Morando.

Os problemas viários na Estrada dos Alvarengas vêm ocorrendo desde 2014, em razão do início das obras para corredor de Ônibus, e que foram abandonadas por meses pela gestão anterior. Muitos problemas com o trânsito foram se agravando pela região.

Desde o início do ano, o atual governo buscou inúmeros mecanismos para auditar e dar sequencia ao projeto, conseguindo destravar todos os problemas contratuais deixados. O prazo para a conclusão de toda obra viária é até o fim de março do ano que vem.

Nos próximos, a Prefeitura fará uma nova intervenção para abrir acesso ainda na Estrada Poney Clube, saindo do bairro do Pinheirinho, facilitando o trajeto para quem quiser acessar a Rodovia dos Imigrantes. “A região do Grande Alvarenga cresceu muito e precisamos trazer melhorias para todos, só assim os moradores terão conforto e acessibilidade”, acrescentou o chefe do Executivo.