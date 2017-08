Um caminhão que passava pela avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, no sentido Centro de Santo André, às 15h40 desta terça-feira (22/08), foi flagrado enquanto despejava um líquido de cor barrenta com forte odor pela via. Os veículos que andavam atrás do caminhão ficaram molhados com o fluído, que não pôde ser identificado pela reportagem.