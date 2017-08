Aneel aprova revisão tarifária da Cemar de 12,88% de efeito médio ao consumidor

A Cemar, concessionária de energia do Maranhão que é controlada pela Equatorial Energia, terá suas tarifas ajustadas a partir de 28 de agosto, em 12,88%.

A aprovação da quarta revisão tarifária ocorreu nesta terça-feira, 22, em reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A proposta era de um aumento médio de 18,75% nas contas de luz da área de concessão.

Realizados ajustes, o reposicionamento recomendado pela Aneel passa a ser de 12,88% de efeito médio percebido pelo consumidor, sendo 11,49% na alta tensão e 13,21% na baixa tensão.

O diretor da Aneel e relator do processo, André Pepitone, disse que este caso da Cemar foi transparente, com muitas contribuições e longas reuniões, com participação de vários segmentos da sociedade, parlamentares, Ministério Público Federal, entre outros agentes.

Na reunião, o Ministério Público ponderou que a aprovação da proposta da companhia geraria a tarifa mais cara do País em relação à renda da população local. Também o Sindicato dos Urbanitários do Maranhão fez uma exposição crítica em relação aos índices da empresa, comentando que hoje a companhia está cobrando R$ 0,496 por quiloWatt-hora (kWh) e, se concedido o reajuste, iria para R$ 0,589.

Conforme a proposta do relator, o componente do risco hidrológico não será considerado nesta ocasião. Mas conforme o presidente da agência, Romeu Rufino, a Aneel poderia diferir o item da parcela A sobre o impacto financeiro eventual, a pedido da empresa, ao que o representante da Equatorial concordou.