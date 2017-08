Saída de Renan Ribeiro do time titular é decisão unicamente técnica, diz Dorival

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, disse nesta sexta-feira que a troca de goleiros no São Paulo – Renan Ribeiro deixou o time titular para dar lugar a Sidão, em mudança promovida no treino da última quinta – foi uma decisão estritamente técnica e tomada pelo próprio treinador. Ele negou que fatores externos, como a situação indefinida da renovação de contrato de Renan, tenham interferido na questão.

“Foi uma posição minha e que não tem nada a ver com qualquer outra situação que seja. Minha preocupação é com o que eu vejo em campo. Falei para o Renan que não é o fim do mundo. Ele vai repensar uma situação e outras, e vai melhorar. A mim, cabe pensar no melhor para a equipe”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Dorival reconheceu que mudanças recorrentes de goleiros, algo que vem acontecendo no São Paulo nesta temporada, não são favoráveis para a equipe. “Esse não é um movimento ideal. Não podemos ter esse tipo de situação. Mas este está sendo um ano complicado para o São Paulo e as coisas acabam acontecendo por não haver equilíbrio no time. Quando não há equilíbrios, os questionamentos vêm.”

Sobre o retorno de Sidão à posição titular do gol são-paulino, Dorival diz confiar no trabalho do atleta, mas nega que a mudança seja definitiva. “Fazemos um trabalho de desenvolvimento de todos os goleiros. Estou muito satisfeito com ele e espero que ele possa ser muito feliz nesse retorno, mas não descarto uma possível volta futura do Renan”, assegurou o comandante.

O treinador falou sobre a novidade na escalação tricolor depois de comandar um treinamento no CT da Barra Funda na manhã desta sexta, quando não foi vista nenhuma novidade relevante em relação ao trabalho da última quinta. Este último treino serviu como preparação para o jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Avaí, em Florianópolis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida diante da equipe catarinense é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, pois o Avaí ocupa a 18ª posição da tabela da competição, com 21 pontos, apenas um atrás do time são-paulino, hoje ocupando o 16º lugar.