O cantor e compositor paraibano Zé Ramalho volta ao ABC neste sábado (19), no Aramaçan, em Santo André, com turnê que comemora os 40 anos de carreira e começou no ano passado, motivada pelo lançamento do box Zé Ramalho-voz e violão – 40 anos de música. No álbum o paraibano regravou pela primeira vez, em voz e violão, 22 clássicos de seu repertório.

Na apresentação de sábado o cantor promete cantar hits, como Chão de Giz, Frevo de Mulher, Avôhai e Sinônimos, além de releituras de músicas de Raul Seixas e Bob Dylan, principais influências do compositor.

Considerado um dos principais nomes da Música Popular Brasileira e influenciado pelos diversos ritmos da música nordestina e pelo rock especialmente dos anos 1960 e 1970, o eterno trovador ultrapassou marca de mais de um milhão de discos vendidos e lançou cinco álbuns de covers, apesar da estética intimista e acústica das regravações do Box. Em Santo André, o cantor vem com a banda, formada por Chico Guedes (baixo), Zé Gomes (percussão), Dodô de Moraes (teclado), Edu Constant (bateria) e Toti Cavalcanti (sax e flauta).

O autor do sucesso nacional Entre a serpente e a estrela (1992), que fez parte da trilha sonora de uma novela da Rede Globo, e fez com que voltasse às paradas de sucesso, Zé Ramalho esteve ao lado de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, com quem protagonizou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira, O grande encontro, que deu origem ao disco ao vivo com mais de 500 mil cópias vendidas. A continuação do projeto rendeu outras duas turnês, um CD de estúdio e outro gravado ao vivo, que receberam disco de ouro e platina respectivamente.

Wesley Safadão

O cantor de forró Wesley Safadão, que está no topo das paradas da música brasileira, se apresenta nesta sexta-feira (18), no Estância Alto da Serra, em São Bernardo. Conhecido pelos sucessos Camarote, Vou dar Virote e Sou Ciumento Mesmo, possui ainda uma lista de parcerias com nomes de peso na música nacional, como Anitta, Matheus e Kauan, Ivete Sangalo e muito mais.

Em entrevista ao RD, Safadão conta que trabalha as músicas gravadas no DVD WS in Miami Beach, e que já iniciou o lançamento do projeto. “Ainda faremos uma turnê nos Estados Unidos, mas os fãs que estiverem no show de sexta-feira já poderão conferir algumas músicas do meu novo projeto, como Ar Condicionado no 15, Ressaca de Saudade e Ninguém é de Ferro, será uma festa muito animada”, diz o forrozeiro de Fortaleza, Ceará.

Wesley Safadão sobe no palco do Estância a partir das 21h, com os ingressos estão a partir de R$ 80. Informações: estanciaaltodaserra.com.br.

Serviço

Zé Ramalho – Sábado (19), a partir das 21h. Clube Atlético Aramaçan. Rua São Pedro, 345, vila América, Santo André. Ingressos: site da Ticket360 ou na bilheteria. R$ 50 a R$ 180

Wesley Safadão – Sexta-feira (18), às 21h. Estância Alto da Serra. Estrada Nevio Carlone, 03, Riacho Grande, São Bernardo. Telefone 4101-5000. Ingressos a partir de R$ 80. Informações: estanciaaltodaserra.com.br

(Colaborou Amanda Lemos)