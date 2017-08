Atentado em Barcelona deixa dois mortos; polícia considera ação como terrorismo

Um motorista avançou contra a multidão em uma avenida do centro de Barcelona, na Espanha, deixando pelo menos dois mortos, de acordo com o balanço provisório divulgado pelo Ministério do Interior. O atentado terrorista, já confirmado pelas autoridades espanholas, aconteceu por volta das 17h dessa quinta-feira (hora local). A área foi isolada pela polícia e o socorro às vítimas está em curso.

A polícia da Espanha fala de forma oficial que se trata de um atentado terrorista. Segundo a agência de notícias Reuters dois homens armados teriam deixado o veículo, uma van, e invadido um restaurante. Mas essa informação ainda não foi confirmada pelo Ministério do Interior.

Uma moradora de Barcelona que vive no bairro Gótico, onde as ramblas estão localizadas, informou que a polícia está à caça dos dois suspeitos que estariam foragidos. “Estão correndo atrás deles por todas as partes aqui. Há helicópteros e polícias”, diz a moradora.

O incidente aconteceu próximo à Praça da Catalunha, em uma das Ramblas, uma das avenidas com intenso fluxo de pedestres no centro da capital da Catalunha. Imagens registradas com telefone celular por amadores e postadas em redes sociais mostram vários corpos de pessoas feridas, inclusive crianças, caídas na área reservada aos pedestres. Essa região é uma das mais movimentadas da Europa nessa época do ano, no verão, quando a cidade recebe milhões de turistas.

O atentado de Barcelona repete a trágica estratégia dos ataques de Nice, Berlim, Londres e Estocolmo, cometidos por extremistas muçulmanos. Mas a região da Catalunha tem enfrentado nas últimas semanas um movimento extremista contra a presença de turistas na cidade, que recebe 11 milhões de visitantes por ano.

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, informou via Twitter que está em contato direito com as autoridades locais e que a prioridade no momento é o atendimento aos feridos.