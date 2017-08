Bia Haddad Maia é arrasada por Muguruza e cai na segunda rodada em Cincinnati

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não teve a mínima chance nesta terça-feira em sua segunda partida na chave principal do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A número 1 do Brasil e 80.ª do ranking da WTA enfrentou na segunda rodada a espanhola Garbiñe Muguruza, que fazia a sua estreia, e foi arrasada por 2 sets a 0. A atual número 6 do mundo fez as parciais de 6/2 e 6/0, em 1 hora e 5 minutos.

Esta foi a segunda vez no circuito profissional que Bia Haddad Maia enfrentou uma Top 10 e não tem do que reclamar apesar da derrota. Com os 60 pontos por ter passado à segunda rodada e mais 30 das duas vitórias no qualifying, a brasileira de 21 anos ficará perto do Top 70 do ranking, em sua melhor posição na carreira.

De olho na disputa do US Open, Grand Slam em Nova York que começará no próximo dia 28, no qual já tem lugar garantido na chave principal, Bia Haddad Maia viaja agora para New Haven, também em solo norte-americano, para disputar o qualifying do último torneio preparatório.

Já Garbiñe Muguruza, na luta para subir no ranking da WTA, terá de esperar para conhecer a sua adversária na terceira rodada, que equivale às oitavas de final. Nesta quarta-feira, estará de olho no duelo entre a norte-americana Madison Keys e a russa Daria Kasatkina.

Em outros jogos desta terça-feira, destaque para a vitória da norte-americana Sloane Stephens sobre a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), pela primeira rodada em Cincinnati. Também ganharam, em suas estreias, as russas Natalia Vikhlyantseva, Elena Vesnina e Ekaterina Makarova e a canadense Francoise Abanda.