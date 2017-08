O resultado contra o Santos não foi o desejado, entretanto, o Azulão conseguiu se manter na primeira colocação do Grupo 3 da Copa Paulista.

De acordo com o meia Paulo Vinicius, a manutenção do primeiro lugar é importante visando a sequência da disputa, que garante ao campeão vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

“Como sempre o professor (Luís Carlos) Martins diz: classificam quatro, porém, quanto mais acima estivermos na tabela de classificação, melhor para a gente. Desta maneira enfrentaremos adversários com campanhas inferiores na próxima fase. Então, trabalhamos para estar sempre em primeiro. Independentemente do nosso adversário, encaramos ele como se fosse o último de nossas vidas”, explicou o meia.

O São Caetano é o primeiro colocado do Grupo 3, com 15 pontos conquistados. Com um a menos, Nacional, Portuguesa e Água Santa aparecem na sequência dentro da classificação.

Portuguesa Santista

Depois de duas rodadas fora de casa, o São Caetano volta a atuar em seus domínios na Copa Paulista. Desta vez o Pequeno Gigante terá a Portuguesa Santista como adversário, em confronto que será realizado no sábado (19/08), às 16h, no Anacleto Campanella.

Apesar deste próximo embate envolver clubes em diferentes situações no campeonato, Paulo Vinicius acredita que o São Caetano não terá vida fácil e destacou o comprometimento que o conjunto azulino precisará ter para garantir o resultado positivo. “Muitos acham que o jogo será fácil pela Portuguesa estar na última colocação. Mas, no meu modo de ver, a situação é totalmente diferente. Os times que estão na parte de baixo da classificação não querem permanecer nesta condição. Por isso, será uma partida difícil e truncada, assim como foi o confronto na casa deles. No último duelo encontramos dificuldades por causa do gramado, mas aqui (Anacleto Campanella) não temos desculpas e vamos trabalhar para vencer”, afirmou o armador.

O duelo anterior com as equipes terminou empatado em 1 a 1, no Ulrico Mursa. Régis marcou pelo Azulão, enquanto Pedro Henrique fez o gol da Briosa.