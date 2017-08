O São Caetano já pensa nos dois próximos compromissos na Copa Paulista para se recuperar do tropeço sofrido diante do Santos. Pelo menos este é o pensamento do zagueiro Sandoval para a sequência da competição.

De acordo com o defensor, vitórias nas duas rodadas seguintes serão de grande importância para aproximar o Azulão da classificação à segunda fase da disputa. “Agora é ver o que erramos e se preparar para os próximos jogos. Temos que caprichar ainda mais e procurar fazer seis pontos nos dois duelos que teremos no Anacleto Campanella, pela sequência do campeonato”, afirmou o beque.

Líder do grupo 3, com 15 pontos conquistados, o São Caetano enfrenta a Portuguesa Santista neste sábado (19/08), às 16h. Já no sábado seguinte o Azulão volta a atuar no Anacleto, desta vez contra o Taubaté, também às 16h.