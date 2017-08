Após vencer (5 a 1) a Portuguesa Santista, o Azulão volta a campo no fim de semana para enfrentar o Taubaté, pela 10ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. O jogo será realizado neste sábado (26/08), às 16h, no Anacleto Campanella.

Com 18 pontos conquistados, o São Caetano mira o resultado positivo para permanecer na liderança do Grupo 3 e se aproximar da classificação à segunda fase do campeonato. O Santos é o primeiro clube fora da zona de classificação, com quatro pontos a menos.

São Caetano e Taubaté já se enfrentaram em 19 oportunidades por competições oficiais. A vantagem é do Pequeno Gigante com oito vitórias contra cinco triunfos a favor do Burro da Central. Outros cinco duelos terminaram empatados.

O último confronto entre as equipes aconteceu no primeiro turno da própria Copa Paulista. Em duelo realizado no Joaquinzão, o resultado final do embate não saiu do 0 a 0.

“Tivemos uma semana boa para trabalhar a parte técnica e tática. Vamos procurar fazer o melhor jogo no sábado, quando teremos compromisso difícil contra o Taubaté. Nosso adversário possui camisa, tradição e manteve a base da A-2.O que foi feito diante da Portuguesa Santista ficou no passado, e pensamos apenas em conseguir a vitória nesta próxima rodada”, afirmou o técnico Luís Carlos Martins, que não possui desfalques por suspensão para o duelo.

Casa

O Azulão realizou quatro jogos como mandante na atual edição da Copa Paulista e, dentro desta condição, está invicto com três vitórias e um empate. São 12 gols marcados e apenas cinco tentos sofridos no período.