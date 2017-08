Em noite de Homenagens no Teatro Municipal, a diretoria da 38ª Subseção de Santo André da Ordem dos Advogados do Brasil concedeu a láurea de reconhecimento ao Escritório de Advocacia Bolgar, Rabelo & Figueiredo Lino por constituir-se um baluarte da advocacia na defesa do direito, da ética profissional e da Justiça. Os quatro advogados foram homenageados na categoria Escritório do Ano. Reinaldo Lino, Rosana Figueiredo Lino, Francini Rabelo e Frederico Bolgar recentemente inauguraram a sede própria da empresa em Santo André. São 12 anos de sociedade e a homenagem foi recebida com muita alegria pelos sócios e toda a equipe da empresa.