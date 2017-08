Em São Bernardo, Alckmin nega indisposição com Doria

Durante visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) negou qualquer atrito com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em uma disputa pela candidatura do PSDB à presidência da República para 2018, na manhã desta segunda-feira (14/08). A legenda deve definir até dezembro o postulante tucano pela disputa ao Palácio do Planalto.

Em coletiva de imprensa sobre o investimento de R$ 2,6 bilhões anunciados pela Volkswagen à unidade Anchieta, Alckmin foi sucinto ao comentar o vídeo publicado nas redes sociais por Doria ao seu lado, para passar panos quentes às especulações de racha. O prefeito, porém, firma-se nos últimos meses como maior crítico ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, portanto, tem ganhado maior notoriedade ao governador.

“O João é um amigo de longos anos, pediu para tomar um cafezinho. Com grande alegria, tomamos um café ontem à noite. Aí pediu para fazer um vídeo, fizemos o vídeo. Até aproveitei para saudar o dia dos pais também. Nenhuma indisposição. Nenhuma, nenhuma”, disse.

No vídeo publicado neste domingo (13/08) no Facebook, Doria reafirmou lealdade a Alckimin e criticou o que considera “especulações e notícias fantasiosas” sobre uma fissura devido à eleição presidencial. “Quero deixar clara da minha lealdade, da minha admiração e da minha amizade com o governador Geraldo Alckmin. É uma relação de 37 anos, que não nasceu da política e não há nada que vai nos dividir”, discorreu.

Na semana passada, Doria esteve em Santo André, no 1º Meeting Empresarial, organizado pelo governo andreense, no qual negou entrar em dividida com o governador em uma prévia. “Com Alckmin, não disputarei. Não faz o menor sentido. Ele é um nome histórico, fundador do PSDB, um amigo de 38 anos. Tenho de respeitar a sua dimensão política”, assegurou na ocasião.

A respeito da definição da candidatura tucana à presidência da República até dezembro, seja ou não por meio de prévias, Alckmin desconversou, por meio de alusão aos novos modelos da Volkswagen futuramente produzidos na planta Anchieta. “Hoje é único lançamento é do Novo Polo (chega ao mercado em novembro) e do Virtus (entra em produção no primeiro semestre de 2018)”, despistou.