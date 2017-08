OEA convoca reunião de emergência para discutir quadro na Venezuela

A Organização dos Estados Americanos (OEA) convocou na noite de quarta-feira uma reunião de emergência para discutir o quadro na Venezuela, após as eleições do último domingo para uma Assembleia Constituinte, rejeitada pela oposição. O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, sugeriu esta sexta-feira (04) ou o sábado (06) como datas possíveis para o encontro de autoridades do grupo.

Almagro afirmou que houve “manifesta constatação de fraude eleitoral, que supera em muito o milhão de votos” na disputa eleitoral venezuelana. O secretário-geral da OEA se reuniu ontem com a procuradora-geral venezuelana, Luisa Ortega Díaz, que denunciou ameaças pessoais após se posicionar contra o regime do presidente Nicolás Maduro.

O líder venezuelano negou qualquer irregularidade no processo eleitoral. Maduro anunciou ainda que a Assembleia Constituinte deve ser instalada nesta sexta-feira na sede do Legislativo, onde trabalha a Assembleia Nacional, dominada pela oposição.