Exposição fotográfica no Shopping Praça da Moça valoriza break e hip hop

Quem gosta de hip hop e aprecia breakdance não pode perder a exposição fotográfica Breaking e suas Expressões, em cartaz no Shopping Praça da Moça, em Diadema, até 19 de agosto. A mostra é de autoria do fotógrafo, educador e B-boy (dançarino de breakdance), Laerte Rodrigues, conhecido como Sarará. A promoção inclui uma tarde dançante, dia 23, no melhor estilo James Brown.