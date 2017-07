Entrou em cartaz nesta quinta-feira (20/07) o quinto capítulo de Transformers (foto), um dos filmes mais esperados do ano. Em O Último Cavaleiro, a salvação da humanidade fica nas mãos de Cade Yeager, interpretado pelo indicado ao Oscar, Mark Wahlberg (A Era da Extinção), um lorde inglês (Anthony Hopkins, de Noé) e uma professora esperta e durona de Oxford (Laura Haddock, de Guardiões da Galáxia). Outra personagem forte é Isabela Moner, de apenas 16 anos, que rouba a cena na saga ao interpretar uma órfã, que é criada no meio dos Transformers. Michael Bay continua na direção da franquia.

No longa-metragem, o gigante Optimus Prime embarcou em uma missão no espaço sideral para encontrar os Quintessons, possíveis seres que criaram os Transformers. O problema é que nova ameaça alienígena aparece para destruir a Terra. A salvação do mundo recai sobre os ombros de uma aliança improvável que precisa dar certo.

Apesar dos rumores dizerem que O Último Cavaleiro seria o capítulo final da franquia, a Paramount anunciou que tem ao menos mais dois títulos em mente.

O primeiro Transformers, em 2007, chegou a arrecadar mais de US$ 700 milhões no planeta. No segundo capítulo, em 2009, foram recebidos mais de US$ 830 milhões. O recorde, porém, foi para O Lado Oculto da Lua: o filme inaugurado em 2011 arrecadou mais de um bilhão de dólares e se tornou o filma com a 5ª maior arrecadação de todos os tempos. Até hoje, a franquia soma mais de US$ 3,8 bilhões arrecadados em todo o mundo. Classificação: 12 anos.

De Canção em Canção

O premiado diretor Terrence Malick (A Árvore da Vida) estreou mais um título de drama musical esta semana. De Canção em Canção narra a história de dois casais que se cruzam: os compositores Faye (Rooney Mara, de Millennium) e BV (Ryan Gosling, La La Land), e um magnata (Michael Fassbender, X-Men) com uma garçonete (Natalie Portman, Cisne Negro). Os casais perseguem o sucesso no rock ‘n’ roll envolvidos por uma obsessão sexual em Austin, no Texas. Classificação: 16 anos.