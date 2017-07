Transporte por ferrovias cresce 29,5% entre 2006 e 2016, diz ANTT

O volume de carga transportada por ferrovias cresceu 29,5% entre 2006 e 2016, segundo dados do Anuário do Setor Ferroviário, lançado nesta terça-feira, 18, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Com a desestatização, cresceu o volume e caiu o número de acidentes”, comentou o superintendente de Infraestrutura e Transporte de Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto.

“Em contrapartida, a velocidade média se reduziu.” Essa redução se deve ao adensamento das cidades, que força à redução da velocidade das composições. Os processos de renovação de contratos em curso na ANTT vão estabelecer metas de aumento da velocidade, com a execução de obras para eliminar gargalos. No entanto, para não elevar demais a exigência de investimentos, nem todas as obras necessárias foram contempladas.