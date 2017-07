A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia, promove no dia 18 de julho, capacitação para 240 agentes escolares (merendeiras) que trabalham em escolas públicas municipais. A formação tem como objetivo levar conhecimentos técnicos às profissionais da área de alimentação, visando garantir ainda mais qualidade no preparo da merenda escolar.

Durante o curso, as participantes receberão orientações sobre novas técnicas de preparo de alimentos dentro dos princípios higiênico, melhorando o desempenho no ambiente de trabalho e minimizando os riscos de contaminação dos produtos. Com isso, é possível garantir aos alunos alimentação balanceada e segura. No evento, também haverá palestra sobre o tema “Vencendo desafios para um futuro melhor”, que será ministrada pela consultora em gastronomia, Evete Sawada.