Divulgado trailer do longa ‘Glory’, vencedor de inúmeros prêmios internacionais

Com estreia marcada para o dia 10 de agosto, o longa búlgaro Glory ganha seu primeiro trailer oficial.

Dos mesmos diretores de A Lição (2015), de Kristina Grozeva e Petar Valchanov, filme chega com diversos prêmios na bagagem, tendo conquistado 31 troféus internacionais, entre os quais o Don Quixote no Festival de Locarno. A distribuição no Brasil é por conta da Pandora Filmes.

Petrov (Stefan Denolyubov), um humilde trabalhador ferroviário, encontra milhões em dinheiro nos trilhos do trem. Ele decide entregar toda a quantia para a polícia, e o Estado o recompensa com um novo relógio de pulso, que logo para de funcionar. Enquanto isso, a arrogante Julia (Margita Gosheva), chefe do departamento de relações públicas do Ministério dos Transportes, perde o velho relógio de Petrov, que ela teria guardado no momento da homenagem.

Este é o começo da luta desesperada do homem para recuperar seu antigo relógio de estimação, assim como sua dignidade.