O artista circense Guilherme Awazu apresenta novo projeto na região. As apresentações acontecem em Santo André, neste domingo (16), às 15h30, no Paço Municipal; e dia 19, às 20h, no Espaço Cultural Circo do Asfalto (rua Sebastião Pedroso, 30); e em Diadema, dia 19, na Casa do Hip Hop, (rua 24 de Maio, 38, jardim Canhema). Com o projeto B–Stilt, Awazu exibe um número de circo, em formato intervenção, que utiliza a perna de pau e danças urbanas, como hip hop e breakdance. Gratuito.