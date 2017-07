Reino Unido admite pela primeira vez que terá de pagar “conta do Brexit”, diz FT

O Reino Unido admitiu pela primeira vez, de forma explícita, que terá encargos financeiros com a União Europeia depois que o chamado “Brexit” – processo pelo qual o país deixará o bloco – for concluído, segundo o jornal britânico Financial Times.

Em comunicado enviado ao Parlamento que faz referência a um “acordo financeiro”, o governo britânico reconheceu ontem que o “Reino Unido tem obrigações com a UE…que permanecerão após a saída do Reino Unido – e que essas precisam ser resolvidas”, relatou o FT.

O comunicado de Joyce Anelay, ministra britânica para o Brexit, indica uma nova postura do Reino Unido, que antes vinha pregando que não haveria uma “conta” a pagar.

À medida que negociadores se preparam para uma rodada de conversas sobre o Brexit na segunda-feira (17), a questão dos futuros passivos do Reino Unido – cujo valor bruto é estimado pela UE em até 100 bilhões de euros – tende a ser um dos pontos mais polêmicos do diálogo, assinalou o FT.