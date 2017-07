Lei que altera legislação trabalhista é publicada

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 14, traz publicada a Lei 13.467/2017, que altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto foi sancionado ontem pelo presidente Michel Temer, sem vetos. A reforma trabalhista, como ficou conhecida a série de mudanças, dá força à negociação coletiva e flexibiliza as relações trabalhistas com a adoção de novos tipos de contratos.

As novas regras passam a valer em 120 dias. Alguns pontos mais polêmicos da lei sancionada devem voltar para a discussão do Legislativo na forma de medida provisória a ser editada pelo presidente. Temas como trabalho insalubre para grávidas e contratação de autônomos devem ser contemplados no novo texto. A volta do imposto sindical pago por trabalhadores e extinto pela nova lei, no entanto, não deverá constar dos ajustes da futura MP.