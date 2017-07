Os Paralamas do Sucesso estão de volta com uma música inédita: Sinais do Sim é o primeiro single do novo álbum da banda, que tem lançamento previsto para o dia 4 de agosto.

O disco Sinais do Sim é o 13º do grupo, o primeiro desde Brasil Afora, de 2009. O álbum foi mixado pelo produtor Mario Caldato Jr., em Los Angeles.