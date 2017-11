A etapa de reestruturação da Pinacoteca de São Bernardo, iniciada em dezembro do ano passado, se encerra com exposição Narrativas da Pina, que será aberta no dia 23 de novembro (quinta-feira). A mostra conta com 22 obras selecionadas elaboradas por 20 envolvidos no projeto.

A proposta curatorial é de fácil compreensão: cada participante selecionou uma obra que o representasse e pensou numa proposta educativa para a sua peça, independente se esta era mais lúdica ou não, para dialogar com todas as idades. “Desde o início sabíamos que haveria uma exposição de encerramento e ficamos pensando em como valorizar todos aqueles que nos ajudaram a concluí-lo. Decidimos que seria justo dividir com o público, que em sua maioria desconhece a riqueza desse acervo, algumas das obras que mais nos impactaram e nos dizem respeito de alguma maneira”, comenta Caroline Silvério, que compõe o corpo técnico administrativo da Divisão de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e proeminente do projeto. Entre as selecionadas estão obras de artistas reconhecidos, como Pierino Massenzi e Luiz Sacilotto.

O projeto foi financiado por um edital de preservação de acervos museológicos do ProAc (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo e contou com a participação ativa da UFABC (Universidade Federal do ABC) por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC).

A Pinacoteca de São Bernardo passou por um processo de reestruturação da reserva técnica, de construção de um laboratório de conservação, criação das políticas de acervo e de segurança, além do início do processo de catalogação e armazenamento das peças em uma nova estrutura modular – própria para a guarda das obras -, que aumentou a capacidade de armazenamento da Pinacoteca em cerca de 20%.

A exposição Narrativas da Pina é de classificação livre e gratuita.