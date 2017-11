O Shopping Praça da Moça, em Diadema, sorteará um Jeep Renegade 0 km, versão Sport MT 1.8, na cor preta. “Potente e moderno, o Jeep Renegade tornou-se um novo objeto dos desejos, por isso decidimos contemplar nossos clientes com a chance de levar este prêmio de Natal”, afirma o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Danilo Senturelle.

Para concorrer ao sorteio do carro, um modelo que combina espaço interno e alta tecnologia os consumidores precisam apenas juntar notas de compras e a cada R$ 300 fazer a troca por um cupom, no Piso Paineira na loja 330/331. Além disso, no momento da troca, o cliente já tem direito a levar para casa um delicioso panetone da Panco, com opções de sabores de gotas de chocolate ou de frutas.

A promoção é válida de 17 de novembro a 24 de dezembro e é limitada a duas trocas por CPF.

Papai Noel chegou de Jeep e recebe as crianças até 24 de dezembro

O Papai Noel chegou este ano ao Shopping Praça da Moça charmoso e em clima off-road, conduzido pelas ruas de Diadema por uma carreata de jeepeiros. No Piso Araucária, ele ocupa o seu trono até 24 de dezembro, das 13h às 21h, e recebe o público para as tradicionais fotos carinhosas ou divertidas.

Decoração “Feliz Natal Madagascar” alegra o ambiente de compras

Inspirada nos personagens de “Madascagar”, filme norte-americano de sucesso no mundo inteiro, a decoração já atrai os olhares no Piso Araucária.

Neste cenário, personagens em 3D se preparam para a noite de Natal no Central Park Zoo, em uma ambientação moderna e com adereços típicos do zoo onde vivem. Entre os destaques, o público pode rever os queridos leão Alex e os seus melhores amigos, a zebra Marty, a girafa Melman e a hipopótamo Gloria.

NATAL NO SHOPPING PRAÇA DA MOÇA:

Promoção/Sorteio do Jeep Renegade e trocas por panetones: de 17 de novembro a 24 de dezembro

Papai Noel recebe as crianças: até 24 de dezembro, das 13h às 21h