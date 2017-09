Com gol de Jesus, City goleia na Holanda; Taison marca em vitória do Shakhtar

O Manchester City foi impiedoso em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, o clube da Inglaterra comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola ignorou a festa feita pelo Feyenoord em seu estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, pela volta à competição após encerrar um longo jejum de 18 anos sem o título nacional, e goleou por 4 a 0, pela primeira rodada do Grupo F. O atacante brasileiro Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, fez um.

No outro jogo da chave, o Shakhtar Donetsk derrotou o Napoli por 2 a 1, no Metalist Stadion, em Kharkiv, na Ucrânia – o time não pode jogar em sua cidade por causa de uma guerra civil na região da Crimeia -, com um gol de outro atacante brasileiro presente nas convocações do técnico Tite para a seleção: Taison, ex-Internacional.

Com três pontos cada, Manchester City e Shakhtar Donetsk lideram o grupo e farão um confronto direto na segunda rodada, no próximo dia 26, no Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. No mesmo dia, Napoli e Feyenoord buscarão a reabilitação e os primeiros pontos no duelo que será realizado no estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália.

Na Holanda, o Manchester City foi arrasador e acabou com a festa e a empolgação dos torcedores do Feyenoord com três gols em 25 minutos. O primeiro saiu logo aos 2 com Stones, de cabeça. Aos 10, o centroavante argentino Sergio “Kun” Agüero fez o seu e, aos 25, Gabriel Jesus aproveitou um rebote dado pelo goleiro Bradley Jones e, livre dentro da área, só teve o trabalho de mandar a bola para as redes.

Com a larga vantagem no placar, a intensidade da partida diminuiu com o toque de bola mais cadenciado do Manchester City, que mostrou eficiência em seu setor defensivo e não permitiu qualquer reação do Feyenoord. Na segunda etapa, a goleada foi sacramentada novamente com Stones, aos 18 minutos, em outra cabeçada após cruzamento do belga De Bruyne.

Em um jogo mais emocionante, o Shakhtar Donetsk jogou como o planejado para vencer o Napoli na estreia. Usou a rapidez de seu setor ofensivo – que tem os brasileiros Marlos (ex-São Paulo), Taison e Bernard (ex-Atlético Mineiro – para pressionar e conseguiu abrir o placar aos 15 minutos com o ex-jogador colorado. Ele recebeu na entrada da área, tirou um rival da jogada e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro espanhol Pep Reina.

Em desvantagem, o Napoli passou a ter mais a posse de bola e começou a criar algumas chances. O goleiro Andriy Pyatov se destacou com duas boas defesas e evitou o empate no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Shakhtar Donetsk mostrou inteligência ao jogar no contra-ataque e fez o segundo gol desta maneira, aos 13 minutos, com o centroavante argentino Facundo Ferreyra.

O revés por 2 a 0 fez com que o técnico italiano Maurizio Sarri resolvesse colocar o belga Dries Mertens em campo e ele fez de tudo para recuperar o prejuízo do Napoli. Tentou dribles, chutes de fora da área e conseguiu um pênalti, aos 27 minutos, que o centroavante polonês Milik converteu com perfeição. Mas os napolitanos não tiveram mais forças para obter o empate na Ucrânia.