A AccorHotels em parceria com a Setin Incorporadora, complexo hoteleiro de São Bernardo, anuncia o composto de três unidades na região: Adagio Aparthotel, ibis e ibis budget. Para promover a inauguração localmente, a AccorHotels preparou a ação Pague Quanto Vale, exclusiva para moradores do ABC.

Durante os finais de semana de setembro, moradores que apresentarem o comprovante de residência na região no momento do check-in poderão se hospedar em qualquer unidade do completo e pagar o preço de acordo com sua percepção e experiência na unidade. As reservas para a promoção deverão ser feitas diretamente com os hotéis.

“O potencial do ABC é enorme. A implantação frequente de novas empresas na região, além de aquecer a economia local, faz com que as cidades recebam mais visitantes. O nosso objetivo com esse lançamento triplo é garantir boas opções de hospedagem para essas pessoas”, afirma Franck Pruvost, SVP de Operações ibis, ibis Styles e ibis budget e América do Sul.

A localização é um dos principais diferenciais do Adagio Aparthotel, ibis e ibis budget São Bernardo. Com fácil acesso às Rodovias Anchieta e Imigrantes, os hotéis permitem um rápido deslocamento para São Paulo e também um caminho fácil para aqueles que desejam conhecer o litoral sul paulista. O complexo fica em frente ao Shopping Metrópole, próximo a grandes universidades e está a cerca de 10 km do Zoológico e do Parque Estadual de São Paulo.

“No mesmo lugar, as pessoas terão à disposição mais de 400 apartamentos divididos em opções midscale, econômicas e supereconômicas. A ideia é ter a acomodação ideal para atender as reais necessidades de cada perfil de hóspede”, comenta Franck Pruvost.

Adagio Aparthotel São Bernardo

O Adagio Aparthotel São Bernardo é a melhor opção para quem busca a praticidade de um hotel com a comodidade de uma casa. O Aparthotel possui 104 apartamentos, todos equipados com cozinhas completas para que o hóspede prepare suas refeições e receba visitas. Muito utilizado para períodos mais longos de estadia, o Adagio Aparthotel acomoda até 4 pessoas no quarto, com a mesma tarifa, além de ser pet friendly. Conta também com lavanderia para uso dos hóspedes, fitness center e sala de eventos. A tarifa de inauguração é de R$ 209.

ibis São Bernardo

A conceituada marca econômica da AccorHotels chega a São Bernardo com 200 apartamentos. O ibis São Bernardo traz o novo conceito de apartamentos da marca, o Sweet Room, com quartos modernos e confortáveis que acomodam até duas pessoas. O hotel disponibiliza aos seus clientes o restaurante ibis kitchen e será inaugurado com tarifas a partir de R$ 149.

ibis budget São Bernardo

O ibis budget São Bernardo é a 32ª unidade dessa bandeira no Brasil. O hotel possui 160 apartamentos. Com hospedagens a partir de R$ 109, o hotel é uma excelente escolha para quem procura um ótimo custo-benefício. O principal diferencial é a possibilidade de acomodação para até três pessoas, em quartos compactos e funcionais, sem abrir mão do conforto. Além disso, o ibis budget São Bernardo conta com uma loja de conveniência 24h por dia, com opções de lanches, snacks e bebidas quentes e frias.

As reservas podem ser feitas em ibis.com e adagio-city.com.