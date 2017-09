A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, quer consolidar as operações em São Paulo e no ABC. Além de descontos agressivos para passageiros, a empresa agora cadastra novos motoristas parceiros para expandir os negócios da marca espanhola, que este mês anunciou investimento de US$ 200 milhões no Brasil, com intuito de ampliar a presença no segmento.

Para se cadastrar na Cabify, o motorista parceiro precisa enviar suas informações pelo site http://cbify.com/13092017. Depois de se cadastrar no site, o parceiro é chamado para uma vistoria e uma palestra informativa. Após isso será ativado e liberado para fazer as primeiras viagens. Os veículos devem ter ano de fabricação a partir de 2012, cores neutras ou escuras, possuir rádio, ar condicionado e 4 portas e estarem em perfeitas condições mecânicas e estéticas.

Os documentos necessários para o cadastro são básicos: CNH com EAR, CRLV do veículo e Atestado de Antecedentes Criminais. Todos serão enviados no cadastro pelo site http://cbify.com/13092017 e posteriormente analisados pela Cabify. Os parceiros entrevistados disseram que o processo é rápido, e que é possível agendar a ativação no mesmo dia do envio dos documentos.

Ao contrário da concorrência, a Cabify limita os métodos de pagamento aceitos. Os passageiros pagam a viagem apenas pelo aplicativo, com cartão de crédito ou PayPal. O objetivo é tornar a plataforma mais segura para os motoristas.

Cláudio Azevêdo, general manager da Cabify em São Paulo, Santos e Campinas, diz que a empresa tem crescido em razão da qualidade e segurança do serviço. “Temos avançado exponencialmente na região do ABC, onde estamos com uma demanda altíssima de viagens e precisamos de novos motoristas para atender nossos passageiros com qualidade”, comenta.

Atualmente, a Cabify possui mais de 120 mil profissionais na fila de espera no Brasil. “A nossa intenção é atrair pessoas que moram no ABC para atender os usuários da região”, afirma o executivo da empresa espanhola, que espera conseguir 3 mil profissionais.

Promoção 50% desconto

Desde segunda-feira, dia 11 de setembro, 50% de desconto em todas as viagens que tenham origem e destino Santo André, São Bernardo e São Caetano. A promoção segue até 30 de outubro. Para receber o desconto (máximo de R$ 20), em todos os dias da semana, não é necessário inserir voucher, porque a redução é automática.