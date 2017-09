A Federação de Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA) promove de quarta (13) a domingo (17) a peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, no Teatro Municipal de Santo André. O espetáculo teatral é uma iniciativa beneficente da entidade com objetivo de captar recursos para manutenção dos seus serviços prestados na área social. A RDtv esteve no ensaio, conversou com integrantes do elenco e traz um pouco dos bastidores.

O elenco, como já é tradicional, é composto por uma mescla de atores profissionais com personalidades andreenses convidadas, todos atuam de forma voluntária. Nesta edição a convidada especial é a empresária Oswana Fameli, que atuou como vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico na gestão Carlos Grana (PT).

O diretor do peça, Cézar Gustus, ressaltou que é justamente essa mescla que torna o espetáculo mais interessante, pois permite que cada um possa colocar em prática as suas experiências. “É muito legal você ver uma pessoa que tem vínculo com a cidade, de uma outra maneira, com ela atuando”, explica ao comentar que já trabalha como ator profissional há 10 anos. No entanto, há quatro dirige os espetáculos da FEASA, mas também já trabalhou no projeto teatral como ator em alguns espetáculos, entre eles, O Auto da Compadecida, em 2011.

A convidada especial, Oswana Fameli, afirmou que a experiência está sendo maravilhosa e divertida por se tratar de uma comédia e contar com elenco sensacional. Ela participa dos ensaios desde abril.

“Está complicado, engraçado e muito diferente do meu dia a dia. Eu brinco com eles e digo que quando eu lembro da fala, esqueço de andar. Quando lembro de andar, esqueço da fala. E quando eu ando e lembro da fala eu entro na hora errada (risos)”, diz ao lembrar da sua personagem, Rosinha.

Tito Martins, é um dos atores profissionais do espetáculo e reside em Santo André. Já é o terceiro ano que é convidado para participar. “É um projeto voluntário e fazer o bem é bom”, diz. O ator interpreta a personagem Caroba, na qual identifica como muito engraçada.

Presente desde a primeira apresentação em 1990, o engenheiro Erio Girelli, considera a ação social importante e lembra que na época participou da decisão na qual se optou em realizar a atividade cultural para arrecadação de fundos.

“Nós chegamos à conclusão que seria mais interessante a gente apresentar um espetáculo teatral, que fosse diferenciado. E conseguir com isso resultado financeiro ao invés de uma simples feira, por exemplo”, explica ao lembrar que todo ano é feito um espetáculo novo com a participação de personalidades da cidade.

FEASA

A FEASA foi fundada em 1970 por cinco entidades e já realizou diversas ações e projetos voltados ao aprimoramento dos serviços prestados pelas entidades nas áreas de assistências social, à saúde e à educação. Hoje são 36 entidades federadas da rede socioassistencial da cidade com cerca de 60 organizações na rede.

A produtora e coordenadora geral do projeto, Eunice Santos, que trabalha na FEASA explica que a proposta é unir cultura e solidariedade, com elenco voluntário, para arrecadação de recursos voltados aos serviços que a entidade presta.

“O trabalho que a FEASA faz através das organizações são voltados a criança, adolescente, adulto, idoso, a pessoa com deficiência e as famílias. A entidade capacita e assessora essas organizações para que elas possam ter um atendimento de qualidade ao usuário”, ressalta.

Serviço

O Santo e a Porca (Ariano Suassuna)

Datas: 13 a 17 de setembro

Horário: Quarta a sábado às 20h – domingo às 19h

Local: Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário – Paço Municipal

Tel: 4436-7477

Classificação: 10 anos

Ingresso – R$ 30,00