A Mercedes-Benz tem promovido, desde o final de julho, o projeto Piloto de Fogão, que roda o Brasil até novembro. A ação, itinerante, é voltada aos caminhoneiros autônomos e aos motoristas de empresas de transporte rodoviário e urbano.

Numa carreta estande, foi montada a estrutura de uma cozinha onde são oferecidas experiências culinárias com um chef. O projeto envolve o conceito de alimentação saudável, dicas de culinária e um concurso no qual os caminhoneiros preparam um prato escolhido para cada parada. Serão seis etapas em 2017, em postos de combustível, com a presença de concessionários e test-drive com os caminhões Actros. Nos intervalos, o chef de cozinha promove dinâmicas de preparo de alimentos. Há interação entre os grupos de caminhoneiros, com distribuição de prêmios aos pratos de maior destaque.

Paralelamente, o motorista é convidado a realizar test-drive com o Mercedes-benz Actros. Nessa ação, os profissionais poderão dirigir um Actros 2651 6×4 Megaspace Segurança, e um Actros 2646 6×4 Cabina Leito Teto Alto. Os participantes podem conferir também uma exposição estática do Actros 2651 Megaspace com pintura especial em homenagem à Mercedes-Benz AMG Petronas, tricampeã da Fórmula 1.

Ao lado do Actros da F1 Petronas, um ônibus de Peças & Serviços expõe itens das três linhas de peças oferecidas ao mercado pela Mercedes-Benz (genuínas, remanufaturadas RENOV e Alliance). Além disso, durante cada etapa do Piloto de Fogão, os participantes são convidados a ativar seu nome no aplicativo “Mercedeiros de Verdade”, novo canal interativo da marca com os motoristas de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves (Sprinter e Vito).