Empresa lança jogo Uno em versão para daltônicos

A companhia de brinquedos Mattel já disponibilizou em seu site oficial uma versão do jogo Uno própria para daltônicos. As cartas da nova versão utilizam símbolos que são parte do sistema internacional de reconhecimento de cores.

Para isso, a fabricante norte-americana trabalhou em parceria com a ColorADD, organização global de acessibilidade aos daltônicos, que criou o sistema.

No Uno, clássico jogo de baralho, identificar as cores das cartas é tão importante quanto saber os seus números.

A dinâmica é a seguinte: o jogador só pode realizar o descarte caso alguma carta que ele possui à mão seja da mesma cor ou do mesmo número da última a ter sido jogada no monte.

Os daltônicos, então, de cara saíam em desvantagem na brincadeira.