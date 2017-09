No sábado (09/09), ativistas do grupo de defesa dos animais internacional (Animal Defenders International), ofuscaram a apresentação da coleção da fashionista Olivia Palermo para a marca Banana Republic. Enquanto as modelos estavam paradas sobre uma estrutura montada na Quinta Avenida, em Nova York, manifestantes criticaram a estilista, gritando frases como “você dorme a noite sabendo que mata animais?” e “você é feia assim no interior?”.

Ao mesmo tempo, alguns ativistas invadiram o palco, derrubando algumas modelos. Uma ativista carregava uma placa com os dizeres “se você usa pele de verdade, espero que também morra gritando.”

No entanto, a crítica não era relacionada à coleção apresentada, que não tinha nada feito de pele, mas sim às atitudes da empresária na vida pessoal, já que ela é conhecida por usar produtos de origem animal. Seu site tem uma lista de acessórios pele e de couro de algumas marcas de luxo que ela recomenda.