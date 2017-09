A 20ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD 2017 – Pirelli, uma das mais importantes e tradicionais disputas do País, será destaque deste domingo no ABCD Paulista. A competição reunirá ciclistas de diversas categorias na arena montada em Diadema, na Avenida Ulisses Guimarães, a partir das 8h. No mesmo horário, em Paranapiacaba, distrito de Santo André, as categorias Elite/Sub 23, largarão para 105,5 km pelas sete cidades da região, com chegada também em Diadema. Vale lembrar que a Elite e Junior, masculino e feminino, que serão válidas pelo ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) – Classe 3.

As inscrições são gratuitas e estão abertas para todas as categorias, e deverão ser feitas no dia da prova. A retirada de kit será feitas em dois locais: para Elite/Sub 23 masculino será das 6h30 às 7h30 do dia 10, em Paranapiacaba. As demais categorias, na arena em Diadema, uma hora antes da respectiva categoria.

A categoria Elite Masculino/Sub 23 terá sua largada em Paranapiacaba, distrito do município de Santo André, passando pelos sete municípios do Grande ABC: Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, percorrendo 75,5 km nas vias que ligam as cidades e mais 15 voltas de 2 km no circuito da Av. Ulisses Guimarães, totalizando 105,5 km, onde será a chegada e também acontecerão as provas para as demais categorias.

As principais equipes do País participarão do evento na Elite, que costuma ser bastante disputada e, geralmente, decidida no sprint. Nas demais categorias a expectativa é a mesma, prometendo bastante emoção para o público que prestigiar a competição.

Haverá premiação para a categoria Elite, masculino e feminino. A divisão é a seguinte: Elite Masculino – 1° lugar: R$ 2.000 / 2° lugar: R$ 1.500 / 3° lugar: R$ 1.000 / 4° lugar: R$ 700 / 5° lugar: R$ 500 – PREMIO PIRELLI: R$ 1.000 (em frente a portaria da Pirelli); Elite Feminino – 1° lugar: R$ 1.000 / 2° lugar: R$ 700 / 3° lugar: R$ 500 / 4° lugar: R$ 300 / 5° lugar: R$ 200

Programação – 10 de Setembro

Largada 1 (Elite Masculino/Sub-23) (Largam juntos – Classificação única)

Concentração: 6h

Largada: 8h (Prova em linha de 75,5km + 15 voltas no circuito de 2km, totalizando 105,5km)

Local: Paranapiacaba (entrada principal do distrito).

Categoria: Elite/Sub-23 Masc. (Súmula – das 6h30 às 7h).

Largada 2 (demais categorias)

Concentração: 7h

Largada: a partir das 8h Local: Av. Dr. Ulisses Guimarães – Diadema – SP

Largadas no circuito – 2 km por volta

Referência: Saída 16 da Rodovia dos Imigrantes

1ª Bateria: às 8h

Master A/B Masc.: 20 voltas = 40km (classificação Separada)

Open Juvenil Masc.: 20 voltas = 40km

Open Juvenil Fem.: 10 voltas = 20km

Intervalo para a chegada da Elite Masculino

2ª Bateria: aproximadamente às 10h45

Júnior Masculino: 60min. + 1 volta

Elite Feminino: 60 minutos

Máster feminino: 60 minutos

Júnior Feminino: 10 voltas = 20 km

3ª Bateria: aproximadamente às 11h40

Open Speed Masculino: 30 voltas = 60km

Mountain Bike: 10 voltas = 20km

4ª Bateria: aproximadamente às 13h00

Open Sênior Masculino: 30 voltas = 60km

Speed Masculino: 10 voltas = 20km

Resultados da 19ª Volta Ciclística Internacional do ABCD

Elite Masculino – 113, km

1) Murilo Ferraz Affonso (Funvic Soul Cycling Team/ Carrefour), 2:27:53.340

2) Francisco Chamorro (Funvic Soul Cycling Team/ Carrefour), 2:27:55.776

3) Gideoni Monteiro (Memorial/Santos/Fupes), 2:27:56.495

4) Roberto Pinheiro da Silva (Funvic Soul Cycling Team/ Carrefour), 2:27:56.847

5) Armando Reis da Costa Camargo Filho (Memorial/Santos/Fupes), 2:27:56.884

Elite Feminino – 17 Voltas – 42,5 km – 1h09min15seg

1) Cristiane Pereira da Silva (Funvic Soul Cycling Team/ Carrefour),

2) Silvia Cristina da Silva (Memorial / Santos/Fupes)

3) Thayná Araújo de Lima (MU Sub 23/Santos)

4) Camila Ferreira (Memorial/Santos/Fupes)

5) Wellyda Regisleyne dos Santos Rodrigues (Memorial / Santos/Fupes)

Campeões

1998 – Daniel Rogelin (BRA)/Carla Camargo Gardenal (BRA)

1999 – Ryan Gray (EUA)/Janildes Fernandes (BRA)

2000 – José Reginaldo Cardoso (BRA)/Janildes Fernandes (BRA)

2001 – Márcio May (BRA)/Maria Lucilene Alves (BRA)

2002 – Hernandes Quadri Júnior (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2003 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2004 – Renato Ruiz (BRA)/Maria Luzia Bello (BRA

2005 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Luciene Ferreira Silva (BRA)

2006 – Francisco Ramon Chamorro (ARG)/Débora Gerhard (BRA)

2007 – Kléber Ramos (BRA)/ Kristien La Sasso (EUA)

2008 – Francisco Chamorro (ARG)

2009 – Breno Sidoti (BRA)/ Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2010 – Edgardo Simon (ARG)/ Fernanda Souza (BRA)

2011 – Héctor Figueras (URU)/Sumaia Ali dos Santos Ribeiro (BRA)

2012 – Daniel Rogelin (BRA)/Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2013 – Pedro Nicácio (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2014 – Roberto Pinheiro da Silva (BRA)/ Valquíria Bento Pardial

2015 – Alex Diniz (BRA) / Luciene Ferreira (BRA)

2016 – Murilo Affonso (BRA)/Cristiane Pereira da Silva (BRA)

A 20ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD 2017 – Pirelli, tem organização e realização da Federação Paulista de Ciclismo e patrocínio da Pirelli. O apoio do Governo do Estado de São Paulo, pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, dos sete municípios da região – Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Mais informações no site www.fpciclismo.org.br