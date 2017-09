Lotofácil da Independência vai sortear R$ 80 milhões no feriado

O concurso especial da Lotofácil da Independência vai sortear, na quinta-feira (07/09), o prêmio de R$ 80 milhões. O prazo para os apostadores registrarem suas apostas termina na quarta-feira (6), às 19h, e o sorteio será realizado no feriado da Independência do Brasil, a partir das 9h, na frente do Museu da Independência, em São Paulo (SP), onde o Caminhão da Sorte da CAIXA já está estacionado.

Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, poderá garantir uma renda de mais de R$ 440 mil por mês, o equivalente a cerca de R$ 15 mil por dia, apenas com investimento na Poupança da CAIXA. O dinheiro também é suficiente para adquirir 27 imóveis no valor de R$ 3 milhões cada, ou montar uma frota de 533 carros esportivos de luxo.

Para jogar na Lotofácil da Independência, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 2. Como nos demais concursos especiais – Dupla de Páscoa, Quina de São João e Mega da Virada –, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.