A Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA) está com inscrições abertas para a palestra reforma Trabalhista, que será realizada no dia 14 de setembro, às 19h, no auditório do Senac Santo André (avenida Ramiro Coleone, 110 – Centro – Santo André).

Para falar sobre as principais mudanças sob as óticas do empregado e empregador, o evento será comandado por dois palestrantes. Um deles será Ivani Contini Bramante, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela PUC/SP, desembargadora do Trabalho, coordenadora dos cursos de Pós-Graduação em Direito Previdenciário e Pós-Graduação em Direito Previdenciário e do Trabalho na Escola Paulista de Direito (EPD). O outro palestrante será Fabio Picarelli, advogado trabalhista e conselheiro estadual da OAB.

A palestra é gratuita e as inscrições deverão ser realizadas pelo portal www.acisa.com.br até 13 de setembro ou até o término das vagas.