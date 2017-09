Com programação cultural gratuita, o Sesi Mauá vem cativando o público da região e atraindo cada vez mais espectadores. Neste mês, está em cartaz nos dias 15 e 16 de setembro, sexta e sábado, às 20h, o espetáculo N, inspirado no Diário de Anne Frank, reflete de maneira dramática a luta constante pela vida e a instabilidade que cerca o ser humano.

A Cia. Arte-Móvel de Teatro retrata de forma poética e tocante, os percursos de três personagens, que traçam caminhos para manter-se longe da zona de conflito da guerra. Com elementos do teatro de objetos e bonecos, a montagem toca em temas profundos e cria uma atmosfera de empatia, em que o público se identifica e solidariza com as situações adversas das personagens.

Nos dias 22 e 23 de setembro, sexta e sábado, às 20h, o SESI Mauá recebe a peça Caminham Nus Empoeirados, da Cia. Tertúlia de Acontecimentos. A história retrata os apuros e conquistas de se viver da arte, a partir de dois personagens centrais: uma dupla de atores que abandona a companhia de teatro e parte, sem destino, por uma estrada empoeirada. A dupla, protagonizada por Gero Camilo e Victor Mendes, representa artistas anônimos populares que também enfrentaram inúmeras desventuras.

E no dia 30 de setembro, sábado, às 20h, o público pode participar de uma imersão completa no universo da banda The Beatles. Em um show personalizado chamado The Wonder Years, o grupo Rubber Soul Beatles passa pelos sucessos da banda mais bem-sucedida da cultura pop do século XX. Com precisão e intensidade, o grupo recorda a carreira do quarteto de Liverpool entre o início do iê-iê-iê até o último álbum, contando uma história que vale a pena ser revivida por todos.