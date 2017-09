Em MS, gêmeos morrem afogados em piscina enquanto pai molhava jardim

Gêmeos que tinham quase dois anos de idade morreram afogados em piscina na casa dos próprios pais, no bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Três Lagoas (MS), a 325 Km de Campo Grande.

Os dois meninos, Gabriel e Guilherme, conseguiram passar pela grade de proteção que estaria apenas encostada. O acidente aconteceu na manhã deste domingo e as crianças foram sepultadas por volta das 17h do mesmo dia.

A morte causou comoção em toda cidade e sites locais informaram que o pai dos gêmeos, Clayton Mendes de Morais, que foi assessor jurídico do município, aguava as plantas do jardim quando percebeu o corpo dos dois filhos na piscina. Ele mesmo realizou os primeiros socorros a partir de orientações por telefone do Corpo de Bombeiros.

Reanimados, os irmãos foram levados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde chegaram com vida. No entanto, as crianças sofreram parada cardiorrespiratória e depois de meia hora de tentativa de reanimação, acabaram indo a óbito. Atualmente, o pai das crianças assessora a prefeitura de Selvíria.