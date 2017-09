Thiago Ribeiro projeta alcançar marca de 100 jogos pelo Santos contra Corinthians

O atacante Thiago Ribeiro projeta alcançar a marca de 100 jogos pelo Santos no clássico contra o Corinthians, no próximo dia 10, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 30 anos, já atuou 20 vezes pelo time santista neste ano.

“É uma alegria grande poder completar 100 jogos pelo Santos. Todo jogador quer alcançar essa marca por um clube. É sempre um orgulho, um motivo para se alegrar. Eu fico feliz de estar próximo de completar esse feito. Espero poder continuar ajudando, contribuindo quando for solicitado”, destacou o atleta em entrevista ao site do clube.

O Santos terá uma sequência de cinco jogos decisivos pelas duas competições em apenas 13 dias. Depois do Corinthians virão: Barcelona, de Guayaquil, no dia 13, no Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores, Botafogo (dia 16), novamente o Barcelona-EQU (dia 20), desta vez em Santos, e Atlético Paranaense, no dia 23.

Mas Thiago Ribeiro – que voltou de dois empréstimos seguidos (Atlético Mineiro e Bahia) nas duas últimas temporadas – frisou que tem treinado firme e está focado para ajudar a equipe a seguir na luta pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

“Temos uma maratona grande, um confronto direto contra o Corinthians, que a gente pode vencer e diminuir a diferença em relação a eles. Na sequência temos Libertadores e já na outra semana o jogo da volta das quartas. Neste meio tempo, temos outra partida do Brasileiro. Temos que estar focados e confiantes para fazer bom jogos. Queremos conseguir a classificação à semifinal da Libertadores e seguir pensando jogo a jogo no Brasileiro”, projetou Thiago Ribeiro.

Depois do período de três dias de folga, o elenco santista voltou aos treinamentos na última quinta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, a fim de se preparar para uma maratona de jogos decisivos nas próximas semanas. O grupo de jogadores treinou neste sábado e as atividades comandadas pelo técnico Levir Culpi foram fechadas à imprensa. No Brasileirão, o Santos ocupa a terceira colocação com 38 pontos, 12 atrás do líder Corinthians.