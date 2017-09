Telefone de prevenção ao suicídio, 188 será adotado em 8 novos estados

Uma das entidades mais conhecidas e respeitadas quando o assunto é prevenção de suicídio, o CVV, Centro de Valorização da Vida, anuncia que o número 188 passará a funcionar em mais oito Estados brasileiros.

O número, surgido a partir de um convênio da instituição com o Ministério da Saúde, foi criado para evitar suicídios. Não há custo algum para a pessoa que ligar, e o sigilo absoluto é garantido. Pesquisas recentes indicam que mais de 90% dos casos de suicídios podem ser evitáveis.

Atualmente, o 188 funciona no Rio Grande do Sul, mas, a partir de 30 de setembro, oito novos estados passarão a ser atendidos: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. Há planos para que o número tenha abrangência nacional até 2020.

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de 1 milhão de atendimentos anuais são realizados por 2 mil voluntários pelo telefone 188 ou 141 (de acordo com a região), pessoalmente em postos de atendimento ou através do site, via chat, Skype e e-mail www.cvv.org.br