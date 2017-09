A Cabify, plataforma de soluções inteligentes de mobilidade urbana, anuncia o lançamento do Purple Card, programa de benefícios ao usuário que opera de forma similar a um cartão-fidelidade. Disponível nas categorias Riders (passageiros), Empresas e Drivers (motoristas parceiros), o programa tem como objetivo trazer vantagens exclusivas aos usuários e motoristas parceiros ao estimular as corridas.

“Nosso objetivo é fidelizar a base de usuários e parceiros que já entenderam o foco da Cabify em oferecer serviço de qualidade. Para aqueles que entenderam que é possível ter uma corrida agradável recorrentemente, estamos oferecendo benefícios atrelados a uma experiência de uso superior, que agregará ainda mais valor à nossa proposta”, afirma Cláudio Azevêdo, General Manager da Cabify em São Paulo, Santos e Campinas. “Uma vez que isso envolve também o relacionamento da empresa com os motoristas parceiros, que formam nossa grande força operacional, nada mais adequado que o Purple Card proporcionar uma experiência diferenciada também a eles”, ressalta o executivo.

Dividido em categorias de usuários, o Purple Card tem regras de entrada, uso e validação de benefícios distintas. Inicialmente, o programa é válido para as sete cidades do estado de São Paulo – São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo, São Caetano e Santo André – e tem início hoje, 1o de setembro. A Cabify opera também no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Purple Riders: focado em usuários privados

Entrada a partir de 35 viagens por mês

Benefícios: crédito mensal, de aniversário, desconto com empresas parceiras, atendimento prioritário e ingressos para eventos

Purple Drivers: restrito a motoristas parceiros

Cashback em combustível, desconto na aquisição de veículos*, desconto em oficinas e seguros*, desconto com empresas parceiras, atendimento prioritário, ingressos para eventos.

* marcas sob consulta

Purple Empresas: focado em usuários corporativos

Entrada a partir de 20 viagens por mês

Desconto na conta privada do usuário e desconto para a empresa contratante

A empresa destaca-se pelo rígido processo de cadastramento dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos e a exigência de carros novos, com ano a partir de 2012. Para garantir a qualidade de seu serviço, a companhia realiza palestras informativas com seus novos motoristas parceiros, nas quais os orienta a respeito de legislação, direção segura e técnicas de atendimento para garantir que os usuários tenham a melhor experiência possível ao se deslocarem de um ponto a outro com a plataforma. Já no quesito segurança, a Cabify também se posiciona de maneira forte ao aceitar pagamentos apenas por meio de cartão de crédito e PayPal