O filme Como Nossos Pais entrou em cartaz nesta quinta-feira (31), após conquistar o coração da crítica cinematográfica. No último sábado (26), o longa da diretora paulistana Laís Bodanzky (As Melhores Coisas do Mundo) levou seis kikitos, inclusive o de melhor filme, no 45º Festival de Cinema de Gramado.

Além do prêmio de melhor filme na categoria nacional, Maria Ribeiro foi eleita melhor atriz no papel da protagonista Rosa, Laís como melhor diretora, Paulo Vilhena levou o prêmio de atuação masculina, Clarisse Abujamra o de atriz coadjuvante e melhor montagem para Rodrigo Menecucci, o que colocou o filme como o mais premiado na 45ª edição do festival gaúcho.

Marcada pela divergência e conflitos geracionais dos anos 1970 com o século 21, Rosa (Maria Ribeiro, de Tropa de Elite 2 e Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos), de 38 anos, se vê frente ao desafio de ser mãe de duas pré-adolescentes, esposa em um casamento difícil, manter seus objetivos profissionais e exercer as multifunções da mulher, sem deixar que os problemas do passado a consumam. Além de tudo, ainda descobre que sua mãe (Clarisse Abujamra, de Getúlio) esconde um segredo sobre sua verdadeira paternidade.

Entre as curiosidades, o filme possui um trecho da música Show das Poderosas, de Anitta, em uma das cenas das filhas do casal. Bodanzky assumiu que a colocação foi um pedido de desculpas à Anitta, e que, por isso, não se importou com o valor cobrado pelos direitos autorais. Classificação: 14 anos

Dupla Explosiva

No cinema internacional, entrou em cartaz a comédia e ação Dupla Explosiva, que protagoniza os inimigos Ryan Reynolds e Samuel Jackson. O principal guarda-costas do mundo ganha um assassino de aluguel como cliente para testemunharem, juntos, perante à Corte Internacional de Justiça. Por anos em lados opostos, agora a dupla precisa deixar as diferenças de lado e sobreviver a todas as brigas, pelo menos até o julgamento. Quem dirige o longa é Patrick Hughes (Os Mercenários 3). Classificação: 14 anos. (Colaborou Raíssa Ribeiro)