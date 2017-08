Cabify tem desconto de 100% nesta quinta-feira (31)

A Cabify, plataforma de mobilidade urbana, oferece, nesta quinta-feira (31/08), um freeday para os usuários de São Paulo, São Bernardo, São Caetano e Santo André. Eles poderão usufruir da promoção inserindo o código TCHAUAGOSTO que dará direito a 100% off em 1 viagem, com desconto máximo de R$15 das 12h até as 20h50 do dia 31 de agosto. A promoção é válida para todos os usuários da categoria lite e não se aplica para contas corporativas.

Qualidade, segurança e transparência são os principais diferenciais da Cabify. A plataforma realiza um rígido processo de seleção dos motoristas parceiros, que praticam uma direção responsável e segura. Além disso, a Cabify preza pela transparência dos serviços prestados por trabalhar com a “rota ótima”, na qual o valor cobrado leva em consideração o melhor trajeto, preocupando-se também com a segurança dos seus motoristas parceiros e passageiros, permitindo apenas pagamentos por cartão de crédito ou Paypal.

Atualmente, a Cabify está presente em seis capitais – Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), além de outras seis cidades do Estado de São Paulo – sendo elas Campinas, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André, Santos e São Vicente. Em um ano de atuação, Cabify Brasil já está entre as cinco maiores operações da empresa no mundo.