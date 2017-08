O Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove seminário, na próxima quinta-feira (31), com reflexão sobre o papel e a contribuição da rede de serviços no enfrentamento à violência contra a mulher.

Organizado pelo Conselho Gestor do Programa Casa Abrigo Regional, o evento é voltado para organizações da sociedade civil que atuem no enfrentamento à violência contra as mulheres e para profissionais trabalham com o tema.

O seminário conta com representantes de Centros de Referência, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Delegacia dos Direitos da Mulher e Frente Regional de Combate à Violência contra a Mulher do ABC. A sensibilização e o fortalecimento da rede de enfrentamento são o principal objetivo do seminário.

Iniciativa mantida pelo Consórcio, a Casa Abrigo atende mulheres da região em situação de violência doméstica ou familiar, juntamente com seus filhos menores de 18 anos. Desde sua criação, em 2003, o programa já recebeu cerca de 700 mulheres e 1.200 crianças e adolescentes. Em 2015, foi premiado com a Medalha Ruth Cardoso em reconhecimento à luta pelos direitos da mulher.

Serviço

Data: 31 de agosto (quinta-feira), 8h30 às 14h

Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC – av. Ramiro Colleoni, 5 – Centro, Santo André.