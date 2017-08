Desconstruir preconceitos e estigmas sobre a velhice será o tema da palestra do professor Paulo Nogueira na próxima edição do Uma Tarde na Universidade, que acontece na próxima segunda-feira (28/08), a partir das 14h, no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista. O evento é gratuito e aberto ao público.

Na abertura, haverá apresentação dos participantes da oficina de Violão e do grupo Quem Canta Seus Males Espanta. O encerramento será com o tradicional café comunitário. Haverá também um bazar de artesanato organizado pela comissão de representantes do Aquarela, grupo da terceira idade apoiado pela Metodista.

Paulo Nogueira é professor no curso de Teologia da Igreja Metodista e sua palestra pretende abordar diferentes olhares sobre a velhice.

Serviço

Data: 28 de agosto de 2017 (segunda-feira), das 14h30 às 17h.

Local: Universidade Metodista de São Paulo – Anfiteatro SIGMA, Rua Alfeu Tavares, 149 – Campus Rudge Ramos – São Bernardo